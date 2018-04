Hele USA's countrystemme

Få personer kan samle amerikanerne som countrylegenden Willie Nelson. Det lange røde hår er for længst blevet gråt, men 85-års fødselaren er stadig produktiv.

På den måde har han fået fat i et publikum, der ellers plejer at slukke, når de sentimentale og klagende sange fra Nashville kommer i radioen.

Nogle ville kalde countrymusikken gammeldags, men Nelson er kendt for at rykke ved den gængse forestilling af stilarten, som når han samarbejder med rapperen Snoop Dogg eller blander country med reggae og jazz.

Fødselsattesten fra hospitalet siger godt nok, at Nelson kom til verden den 30., men det er altså dagen før, fortæller barnebarnet Raelyn. I vanlig afslappet stil har Willie Nelson bare ikke gået op i at få de officielle dokumenter ført ajour med virkeligheden.

Texaneren med de lange lokker, der søndag 29. april fejrer sin 85-års fødselsdag, er det største nulevende navn inden for genren.

Siger man amerikansk countrymusik, så er man nødt til at nævne Willie Nelson i samme åndedrag.

Eget marihuanamærke

Willie Nelson oplevede sine første succeser i 1960'erne som sangskriver.

Et folkeligt gennembrud som kunstner fik han i begyndelsen af 1970'erne, og sammen med Waylon Jennings var han en af frontfigurerne i en bevægelse, som blev betragtet som et oprør mod stivnet country.

I 1980'erne dannede Nelson og Jennings sammen med Johnny Cash og Kris Kristofferson en slags supergruppe, The Highwaymen. I 1990'erne nåede han nye højdepunkter kommercielt og kunstnerisk med "Across the borderline" og derefter "Teatro".

Nelson er stadig aktiv trods sin fremskredne alder og er aktuel med albummet "Last man standing".

Ved siden af musikken har han også gjort sig bemærket. Blandt andet som skuespiller, men også ved at støtte trængte landmænd, kæmpe for hestes velfærd eller at sikre kirkens og købmandens overlevelse i hjembyen Abbott. Og så er han heller ikke bedste venner med skattemyndighederne.

Nelson kan på sine ældre dage nyde, at en af hans mærkesager - legalisering af hash - er ved at blive til virkelighed.

Musikeren har flere pletter på straffeattesten for besiddelse af det euforiserende stof, men efter at flere delstater har lempet lovgivningen på området, har han fået sit helt eget marihuanamærke.

Så nu kan Nelson-fans ryge en "Willie's Reserve", mens de lytter til "Last man standing".