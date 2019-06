Han blev tv-magiker efter en julefrokost

Til en julefrokost fandt Michael Wikke og Steen Rasmussen sammen i et fællesskab, der blandt andet har givet "Flyvende Farmor". Den 22. juni fylder Wikke 60 år.

Makkerparret Michael Wikke og Steen Rasmussen er engang blevet beskrevet som to stemmer, der i et fælles sprog smelter sammen til et helt nyt. Den ene af stemmerne, Michael Wikke, fylder 60 år lørdag den 22. juni.

Det var en julefrokost i 1983 hos Danmarks Radio, hvor de begge havde arbejdet, dels for P4, dels for børneradioen, der blev startskuddet til et dynamisk og alternativt fællesskab. Og året efter blev deres fælles projekt Græsted Film og Fjernsyn til.

Samarbejdet har dannet grobund for en perlerække af tv-serier, spillefilm, radiotegneserier og teater. Serier som "Sonny Souffle", "Robin Hat" og "Fredag i farver" er nogle af de klassikere, som samarbejdet har kastet af sig.