Håndboldikonet med de mange talenter

København. Han er uddannet lærer og jurist og kan også kalde sig opfinder, iværksætter og foredragsholder.

Men det er håndbolden, der har fået overtaget i Erik Veje Rasmussens liv, og det er som stjerne på det danske landshold, vi kan huske ham, og som en yderst professionel træner, vi kender ham i dag. Tirsdag 9. april fylder håndboldikonet 60 år.

Erik Veje Rasmussen og Århus Håndbold er nærmest synonymer. Siden 2003 har han stået i spidsen for herreholdet med undtagelse af et par korte perioder væk fra håndbolden. De blev blandt andet brugt på at forhandle MBT-sko, og siden har han opfundet træningsudstyret FitLight.

Men trænerjobbet har fyldt mest, og med Århus er det blevet til flere topplaceringer i ligaen, som holdet dog aldrig har vundet under Veje Rasmussen. Til gengæld gik han og klubben hele vejen i pokalturneringen i 2012.

Trænerkarrieren startede allerede langt tidligere, hvor Veje Rasmussen først havde nogle år som spillende træner i forskellige klubber, inden han i 1998 lagde håndboldskoene på hylden og blev fuldtidstræner for den tyske storklub Flensburg-Handewitt.

Som træner er han kendt for at være en fantastisk ledertype, der ikke er bange for at kaste sig ud i nye projekter, og han er ikke bleg for at sige, hvad han mener om spillere, dommere og kommentatorer. Som spiller blev det til 233 kampe for det danske A-landshold indtil 1993.

Han er flere gange blevet kaldt Danmarks bedste spiller nogensinde, og hans 1015 landskampsmål var i mange år rekord, inden han blev overhalet af Lars Christiansen i 2009.

Erik Veje Rasmussen er gift og har fire børn.

/ritzau/