H.P. Geil - borgmester med møgsag i hælene

Hvis der er noget borgmesteren i Haderslev, H. P. Geil (V), kan, så er det at underholde et helt byfesttelt med kåde sønderjyder. Men VUC Syd-sagen griner han ikke af. Venstremanden var bestyrelsesformand for uddannelsesinstitutionen i ti år, og ifølge Undervisningsministeriet peger en del af ansvaret for det store rod, som stedet nu står i, på H.P. Geil.