Fyrsten har lagt skandalerne bag sig

14. marts fylder fyrst Albert 60 år, og hans hjemmeside vidner om, at han forsøger at holde det løfte, han i sin tid gav til monegaskerne. I hvert fald prydes siden af blandt andet fotos af havpattedyr, vandprojekter i Nepal og uddannelsesprogrammer i Burkina Faso.

De var et af datidens mest celebre par, og det blev prins Alberts skæbne at stå i skyggen af dem og søstrene Caroline og Stéphanie.

Playboy-prinsen

På mange billeder poserer fyrsten sammen med sin hustru, den 20 år yngre fyrstinde Charlene, der stammer fra Sydafrika.

De mødte hinanden i 2000 under et svømmestævne i Monaco, hvor hun deltog som professionel konkurrencesvømmer. Først i 2006 stod de officielt frem som par, og der skulle gå endnu nogle år, før de i 2011 giftede sig.

Tre år senere blev de forældre til tvillingerne prins Jacques og prinsesse Gabriella, og dermed kunne Albert endelig lægge de skandalesager bag sig, som havde klæbet til ham i årevis.

Playboy-prinsen blev han kaldt med hentydning til hans hang til fester og smukke kvinder. Han udtalte flere gange, at han først ville gifte sig, når han fandt den rigtige. Men inden nåede han at blive far til to børn, 25-årige Jazmin og Alexandre på 14, som han har med to forskellige kvinder.

Først da Alexandres mor, en tidligere stewardesse fra Togo, gik til domstolene, erkendte han faderskabet.

Ligesom sine søskende bærer fyrst Albert på den sorg, at han i en ung alder mistede sin mor, fyrstinde Grace. Hun døde i 1982 i en trafikulykke, hvor hun med sin yngste datter, Stéphanie, som passager, styrtede ud over en bjergskrænt.

I november sidste år mødtes de tre søskende på moderens dødsdag, og der blevet taget et familiebillede. Det hører til sjældenhederne.