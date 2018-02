Frida er det nye ansigt på redaktionen

Det næste halve år håber Frida Kok at komme til at dække mange slags begivenheder i kommunen. Hun er især vild med kultur.

- Når vi fik stil for, fik jeg lov at skrive videre på den samme historie. Jeg skrev også kronikker og læserbreve, og min lærer fik mig tilmeldt en klummekonkurrence, fortæller Frida Kok.

Men under sit sabbatår efter gymnasiet, hvor Frida Kok arbejdede som lærervikar, blev hun hurtigt klar over, at den vej skulle hun ikke videre ad. I stedet skulle hun forfølge den interesse, som en engageret dansklærer i folkeskolen gav hende mulighed for at pleje allerede fra 4. klasse:

Aviskursus

I 9. klasse var hun en uge i praktik på Berlingske Tidende.

- Det var det fedeste, jeg længe havde oplevet. Der skete hele tiden noget, og jeg opdagede, at man som journalist får mulighed for at snakke med mange andre mennesker, forklarer hun.

Med samme begejstring deltog hun i Politikens årlige aviskursus for gymnasieelever. Nu er hun så i gang med journalistuddannelsen og skal det næste halvandet år arbejde på JydskeVestkysten, heraf et halvt år i Sønderborg.

Frida Kok kendte lidt til byen i forvejen, for her bor hendes morfar. Men hun håber at lære byen endnu bedre at kende, især på den kulturelle front.

Derfor passer det hende glimrende, at hun blandt sine første opgaver har været sendt afsted for at dække filmoptagelser til "I krig og kærlighed".

- Der er en fantastisk stemning på filmsettet, og det er da stort at få lov at opleve. Når filmen bliver færdig, vil jeg sidde i biografen og tænke: Dét så jeg selv, hvordan de filmede, forudser hun.