Det engelske rockband The Kinks optrådte for første gang i Danmark i midten af 60'erne, hvor de straks kom i fokus for andet end musikken. I ren og skær begejstring flåede flere hundrede Kinks-fan Tivolis Koncertsal fra hinanden. Bandet blev dirigeret i omklædningsrummet, og et aggressivt politi tog sig af de vilde koncertgæster. Noget lignende var aldrig set i Danmark.

Fredag den 21. juni fylder bandets frontfigur og forsanger, Ray Davies, 75 år.

Han dannede The Kinks sammen med lillebror Dave Davies i 1963. De var de yngste af otte børn i en arbejderfamilie i Nordlondon.

Året efter fik orkestret deres første pladekontrakt, og samme efterår slog de igennem med sangene "You Really Got Me" og "All Day and All of the Night". De to rå rocknumre var skåret efter en simpel skabelon af ung kærlighed og lyst og ramte plet hos publikum verden over.