Fra krisecenter til den offentlige debat

København: Som 14-årig mistede Geeti Amiri sin far, som hun har kaldt "familiens feminist". De efterfølgende tre år ville storebroren opdrage på hende, og det skete blandt andet med vold. Som 17-årig blev hun anbragt på et krisecenter for voldsramte minoritetskvinder i Nordsjælland, hvor hun skiftede navn til Celina. Her startede et opgør med hendes storebrors vold, men også et med "det rådne kvindesyn" som, hun mener, er i mange minoritetsmiljøer.

Det opgør har gjort Amiri, der er født i Afghanistans hovedstad, Kabul, til en kendt og etableret stemme i den offentlige debat. Igen hedder hun Geeti Amiri, og som 27-årig udgav hun bogen "Glansbilleder". Bogen beskriver hendes familieforhold og hendes opvækst som flygtning. Først i Indien og siden i Danmark.

Den 21. juni fylder hun 30 år.