Fra håndboldspiller til fodboldreporter

Med et fantastisk fighterinstinkt og imponerende evner med den lille harpikssmurte bold har Joachim Boldsen over årene sikret store sejre til diverse storklubber samt det danske landshold.

"Traktor"

I Danmark optrådte Joachim Boldsen også for klubber som Helsingør, GOG og AaB Håndbold.

Men i maj 2014 måtte den hårdføre spiller, der oplevede en del skader, sige stop for karrieren som håndboldspiller.

- Det tager utrolig hårdt på kroppen at dyrke elitesport så mange år i træk, og jeg tror, at min krop er meget taknemmelig for, at jeg stopper nu, sagde Boldsen i forbindelse med karrierestoppet.

Og det var da også en imponerende karriere, der dengang nåede sit slutpunkt.

Boldsen, der gik under kælenavnet "Traktor", nåede 186 A-landskampe for Danmark.

Han var blandt andet med til at vinde EM-guld i 2008 med landsholdet.

Han var også på holdet, da det blev til EM-bronze i 2002, 2004 og 2006 samt VM-bronze i 2007.

Da Joachim Boldsen trak sig fra håndboldbanen, fik han plads til nye beskæftigelser. Og her faldt valget på sportsjournalistikken.

Han blev hurtigt efter karrierestoppet en del af TV3 Sport og Viasats sportsdækning.

Derfor dukker Joachim Boldsen fortsat op på tv-skærmen. Denne gang er det dog ikke for at svare på spørgsmålene, men selv at stille dem, når han er reporter på Superligakampe for TV3 Sport.