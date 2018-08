Menighedsrådet i Holbøl sogn er trådt tilbage grundet manglende tillid til sognepræsten Kristian Ditlev Jensen. Det er ikke første gang, at den 47-årige præst og forfatter har oplevet modvind i livet. For ti år siden meldte han sig ud af folkekirken, men et misbrug og en øjenåbner sendte ham tilbage til kirken, hvor han nu står i prædikestolen hver søndag.