Formanden for IF 92 fylder lørdag 60 år

Esbjerg: Formanden for fodboldklubben IF 92, Flemming Lund Sørensen, Tunøvej, fylder lørdag den 30.marts 60 år.

Han er tilflytter fra Aarhus-området og har i alt været engageret i arbejdet i IF 92 i omkring 15 år. Han har siddet i bestyrelsen ad to omgange i sammenlagt en fem-seks år og afløste på formandsposten Palle Jørgensen ved generalforsamlingen den 19. februar. Flemming Lund Sørensen var tidligere næstformand, mens Palle Jørgensen nu har ansvaret for de to klubhuse i Veldtofte og i Skibhøj samt køkken.

Flemming Lund Sørensen var manden, som fik ideen til nytårskuren i klubhuset i Veldtofte. Denne kur blev sidste år afviklet for ottende gang og samler nu over 100 tidligere og nuværende medlemmer, som ønsker hinanden et godt nyt år over en øl, snaps, silemad og en frikadelle.

I sit civile liv er Flemming Lund Sørensen salgskonsulent hos Danish Agro og sælger foderstoffer - primært til kvægbrugere - fra Esbjerg og sydpå. Flemming Lund Sørensen har kontor i Bramming, mens Danish Agro har hovedkvarter i Karise på Sydsjælland.

Flemming Lund Sørensen har en søn, Anders, som bor og arbejder i Aarhus, hvor han tidligere har spillet på fodboldholdet FC Vestkysten. Fødselsdagen markeres senere på året under private former.