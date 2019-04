Om dagen vasker, polerer og støvsuger han biler i sin egen virksomhed, MB Bilpleje i Aabenraa Erhvervspark, og om aftenen går han på sprogskole for at lære dansk. 37-årige Mustafa Baker er flygtet fra krigen i Syrien med sin familie. Nu kæmper han for at skabe en god tilværelse i Aabenraa.