Ansager Turist blev grundlagt af Christian Rønberg 1. marts 1919. Navnet var Ansager Lillebil. Ved siden af var oldefar cykelsmed, og han stod også bag byens benzintank.

Christian Rønberg var en driftig mand, der stammede fra Lemvig. Han stod også bag Ansager Sygekasse, og sammen med sin hustru Birthe byggede han stort hus i Ansager, hvor den nuværende Hjørnekro holder til.

I 1939 overtog generation to, i form af sønnen Sigurd Rønberg.

Som sin far havde han ikke nok i én forretning, så han uddannede sig som kørelærer og blev senere formand for både kørelærerforeningen og Ansager Borgerforening. Sigurd købte i 1947 sin første nye turistbil, en Ford V8 bygget i Skovlund, og det stod naturligvis i avisen.

I 1961 kom generation tre til, i form af Sigurd og Annas datter Grethe Rønberg Østergaard og hendes mand Leif.

Parret satte en milepæl med den første tur til Spanien med Ansager Turist. Grethe tog aldrig stort kørekort, men tog sig i stedet af taxakørslen i busfirmaets taxaselskab, Ansager Taxi.

I 2013 overtog fjerde generation, Lars Rønberg Østergaard, men han havde været med i firmaet siden 1991 og siden 1992 som medejer, sammen med sin mor.

I hans og hustruen Else Maries tid har Ansager Turist fået en bestyrelse, og virksomheden er for første gang også begyndt at bruge leasing af busserne, hvoraf der er otte styk i forskellige størrelser i garagen.