Finanskrisens bulldozer i byggebranchen

Som ny direktør for Dansk Byggeri var Lars Storr-Hansens opgave at navigere organisationen gennem finanskrisen. Onsdag den 25. april fylder han 50.

- Det gik lodret nedad. Der var fuldt stop for byggeriet. Vi kørte direkte ind i en mur. Alt stoppede, fordi intet kunne finansieres. Vores omsætning blev afspejlet af, hvordan det stod til i branchen, siger han.

Men der gik ikke længe, før finanskrisens verdensomspændende konsekvenser indhentede Dansk Byggeri. Med ét stod Lars Storr-Hansen, der lørdag den 25. april fylder 50, i spidsen for en organisation i krise.

Markedet var på sit højeste, og med ordene "politisk rådgiver" og "organisatorisk erfaring" på CV'et var Lars Storr-Hansen klar til at styre organisationen endnu højere.

Netop fyldt 40 overtog han roret med ambitioner om at skabe mere positiv opmærksomhed omkring branchen og få større politisk indflydelse.

Alt så rosenrødt ud, da Lars Storr-Hansen for første gang trådte ind på Dansk Byggeris hovedkontor i hjertet af København som organisationens nye direktør.

Slankere og strømlinet

Det krævede hårdt arbejde at bryde igennem den økonomiske barriere, som finanskrisen havde forårsaget.

Men efter flere år uden meget tid til ferie, fritid og familie lykkedes det Storr-Hansen at hive organisationen ud af krisen ved at skabe et slankere og strømlinet Dansk Byggeri - skåret ind til det allermest nødvendige.

- Det var en ret turbulent periode, men den brændende platform, som opstår med en så stor krise, som finanskrisen var, gav anledning til at gennemgå firmaet endnu dybere, end jeg ellers ville have haft mulighed for, siger Lars Storr-Hansen.

I dag forsøger den travle direktør at få mere tid til at dyrke motion, læse flere bøger samt være mere sammen med sin hustru, Merete, og deres børn, Christian på 9 år og Ellen på 13 år.

Det vil også være i familiens selskab, at fødselsdagen skal fejres.