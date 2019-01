Familien til Kent Nikolajsen ønsker en privat bisættelse

Dødsfald: Den tidligere vært hos DR Sporten og 'Rene ord for pengene', Kent Nikolajsen, gik bort torsdag den 10. januar efter kort tids sygdom med kræft i spiserøret. Nu meddeler familien, at hans bisættelse kommer til at foregå privat.

Det skriver BT.

- Min mand var både en offentlig og en privat person. Vi har i familien stor respekt for, at min mands bisættelse derfor kan have pressens interesse, når både vi i familien, venner og kollegaer fra hans professionelle liv tager afsked med ham, men vi henstiller i al venlighed til, at pressen ikke møder op ved vores sidste farvel. Den sidste afsked vil vi i al respekt gerne holde uden for offentlighedens øjne. Tak, lyder det fra hustruen Linda Nikolajsen i en pressemeddelelses fra produktionsselskabet Metronome, hvor Kent Nikolajsen var administrerende direktør, skriver BT.

Kent Nikolajsen blev født i Esbjerg den 31. marts 1970 og blev 48 år.