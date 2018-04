Fagbevægelsens frække dreng træder af

I dag - den 25. april 2018 - holder FOA ekstraordinær kongres. Den nuværende forbundsformand - og en af hovedpersonerne som topforhandler ved OK18 - Dennis Kristensen er fyldt 65 år og går derfor på pension.

Til at overtage står enten Mona Striib, næstformand i FOA, over for Nanna Højlund, næstformand i LO. En af dem skal løfte arven som formand for 180.000 sosu-assistenter, handicaphjælpere, portører og andre medlemmer efter Dennis Kristensen, som de seneste 16 år har stået i spidsen for Danmarks tredjestørste fagforening.

Dennis Kristensen voksede op i Vanløse i 1950'erne og 60'erne. I sin ungdom var han kommunist, men det gik hurtigt over. Som den første i familien fik han en studentereksamen, inden han uddannede sig til portør, mens forældrene var henholdsvis syerske og chauffør. Som portør på Herlev Sygehus fik han øjnene op for det politiske arbejde. Det hele startede med, at han meldte sig som afløser for den daværende tillidsmand, som var på sygeorlov. Derfra så han sig ikke tilbage.

I 2002 var der kampvalg til FOAs kongres. Den forholdsvis ukendte Dennis Kristensen endte med at vinde valget med blot syv stemmer. I dag 16 år senere er han den måske mest kendte og mest citerede forbundsformand.

Frihed og åbenhed har været to helt centrale ord for Dennis Kristensens karriere i fagbevægelsen. Op gennem 1990'erne prædikede han et opgør med fagbevægelsens "pamperi", ligesom han altid har lagt vægt på, at fagbevægelsen skulle være mere åben og tættere på medlemmerne.

Dennis Kristensens særlige flair for medierne har både givet medgang og modstand. Gennem dette års overenskomstforhandlinger har han skrevet dagbog på sin facebookprofil, ligesom han altid er at finde i spalterne, i radioen eller på TV. Tydeligt eksemplificeret da han forrige søndag brugte pausen i forligsinstitutionen på at medvirke i "Deadline" på DR2.