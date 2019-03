Er han stadig en rebel efter 30 år i lederstolen? Kurt Berthelsen håber, han stadig har kant

Kurt Berthelsen sidder med Tommy Knudsen og Berit Mathiesen, der begge bor på Bo Østervang, der hører under Samstyrken, som Kurt Berthelsen er centerleder for. Han har kendt dem siden 1996. Dengang var de to tilknyttet Hasselhuset, som Kurt Berthelsen fra 1996-2005 var centerleder for. Foto: Chresten Bergh