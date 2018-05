En vred prismodtager

Efter at have modtaget Flensborg Universitets Europapris, kaldet forfatteren Carsten Jensen den danske grænsekontrol for latterlig og et eksempel på populisternes sejr.

Forfatteren Carsten Jensen lagde ikke fingrene imellem, efter han i denne uge modtog Flensborg Universitets Europapris. I et interview med det nordtyske mediehus SHZ, skyder den danske forfatter med skarpt mod både den danske grænsekontrol og sit hjemlands politiske strømninger.

- Grænsekontrollen er latterlig. Disse politifolk står der af en eneste grund. De skal stoppe mennesker, der ser anderledes ud end os andre og for eksempel har en mørk hudfarve, fordi de mistænkes for at være flygtninge eller kriminelle. Det er et eksempel på, hvordan et demokrati via populistiske paroler bliver forvandlet til et etnisk demokrati, mener Carsten Jensen.

Han giver ikke meget for Danmarks ry for frisind.

- Dette danske image om at være åbent og demokratisk, som formidles til feriegæsterne, passer ikke mere. Jeg tror tværtimod, at Danmark er blevet forvandlet til et laboratorium for populisme, fordi denne populisme har eksisteret her siden 1990'erne og i stigende grad er afgørende for, hvordan vi omgås hinanden. Budskabet fra det danske laboratorium til Europa lyder: Partierne skal ikke overtage populisternes stil, mener Carsten Jensen.