En stor stemme bag hjerteskærende ballader

Céline Dion vil for altid blive husket for sit store "Titanic"-hit. Den canadiske sangerinde, der fylder 50 år den 30. marts, har i dag stor succes i Las Vegas.

Men siden 2003 har hun primært stået på scenen i den amerikanske spilleby, hvor hun har solgt billetter for milliarder af kroner og givet over 1000 koncerter.

Og når den canadiske sangerinde i dag skal sætte punktum for sit populære show i Las Vegas, så er det stadig den store ballade fra filmen "Titanic", som publikum får mulighed for at skråle med på.

Det er godt 20 år siden, at Céline Dion fik sit helt store gennembrud, da det meste af verden hørte hende synge "My heart will go on".

En lang kærlighedshistorie

Dion er den yngste af en fransktalende børneflok fra Quebec på 14, og da hun som 12-årig komponerede og indspillede en sang sammen med sin mor og en bror, blev popmanageren René Angelil så imponeret, at han belånte sit hus for at finansiere Célines debutalbum i 1981.

Det blev startskuddet til en storslået karriere, og inden hun fyldte 15, havde Céline Dion udsendt fem album. Gennembruddet i Europa kom i 1988, hvor hun stillede op for Schweiz og vandt det europæiske melodigrandprix.

Derfra kørte karrieren på skinner med højdepunkter som tåreperseren "All by myself" og titelmelodien til Disney-filmen "Skønheden og udyret".

Ud over at mødet med René Angelil blev begyndelsen på sangkarrieren, så var det også her, at fundamentet for en lang kærlighedshistorie blev lagt.

Dion og den 26 år ældre René Angelil indledte et forhold i 1987, blev forlovet fire år senere og gift i 1994. De fik tre børn og blev sammen, indtil han døde efter en længerevarende kræftsygdom for to år siden - et forløb, der tærede hårdt på hende.