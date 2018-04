En snoet karriere har gjort ham til rigsadvokat

Statsadvokaten i Viborg, Jan Reckendorff, blev forleden udnævnt til ny rigsadvokat. Formelt besluttede regeringen tirsdag at indstille til Hendes Majestæt Dronningen, at Jan Reckendorff bliver rigsadvokat fra 1. juni, men han har været konstitueret i stillingen siden marts i år.

Reckendorff er uddannet som politibetjent i 1983 og derefter cand.jur. fra Københavns Universitet 1990. Han har tidligere været blandt andet landsdommer i Østre Landsret og vicestatsadvokat. Siden 2004 har Reckendorff været statsadvokat, først hos Statsadvokaten for Fyn, Syd- og Sønderjylland og senest hos Statsadvokaten i Viborg. Jan Reckendorff er 60 år.

Det har vakt nogen opsigt i justitsverdenen, at Ole Hasselgaard efter seks år i spidsen for landets anklagere pludselig valgte at gå af - i "gensidig forståelse" med ministeriet, som det blev udtrykt i en pressemeddelelse.

- Jan Reckendorff begyndte sin karriere som politibetjent og har siden været både landsdommer og statsadvokat. Han har med sin baggrund et meget indgående kendskab til den samlede straffesagskædes kerneopgave - at holde Danmark trygt og sikkert. Med Jan Reckendorffs mangeårige topledererfaring på området er jeg sikker på, at han er den helt rette mand ved roret i anklagemyndigheden, udtaler justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i forbindelse med udnævnelsen.