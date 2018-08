En af Koldings markante kvinder er død

Civilingeniør Allan Johansen skriver mindeord om sin mor Ingrid Elisabeth Johansen:

Ingrid Elisabeth Johansen, som blev 72 år, døde den 21. juli efter nogen tids sygdom.

Hun vil blive savnet i det frivillige arbejde, hvor hun blandt andet var næstformand for menighedsrådet og personaleansvarlig for de ansatte ved Sct. Nicolai Kirke i Kolding samt kasserer i Soroptimisterne Internationals Kolding-afdeling.

Allermest vil hun dog blive savnet i familien, hvor hun var den elskede matriark, som med blid, men sikker hånd, gennem 53 år støttede sin mand, murermester Paul V. Johansen, under opbygningen af den store bygge-, entreprenør- og udlejningsvirksomhed, som bærer ægtemandens navn, P.V. Johansen.

Ingrid Johansen, som kom fra små landlige kår i Kærmølle ved Hejls, gjorde sig allerede som barn bemærket for sit lyse hoved. Det førte til, at hun efter konfirmationen fik yderligere tre års skolegang i Kolding, hvilket på det tidspunkt ikke var almindeligt for børn af småkårsfolk i landdistrikterne.

Efter præliminæreksamen fulgte en kontoruddannelse og derefter 38 års ansættelse i Told og Skat, hvor hendes flid, orden og punktlighed gjorde hende både respekteret og vellidt.

Allerede som 17-årig traf hun sin Paul, og to år senere blev de gift.

Det blev et enestående og fremragende parløb, for mens Paul var flittig og initiativrig som murermester og entreprenør, passede Ingrid kontorarbejdet og regnskaberne, og sammen fik de opbygget en af Koldings store virksomheder, som nu føres videre af de to sønner, Allan og Claus.

Efter karrieren i Told og Skat helligede Ingrid Johansen sig i det frivillige arbejde, og overalt blev hun fremhævet for sin indsigt, sin flid og sin sans for organisering, orden, tal og økonomi. Hun mødte altid velforberedt op og var pligtopfyldende til det sidste.

Som sønnen, Claus, sagde i sin tale ved morens bisættelse:

"Med min mors ankomst til himlen er der garanti for, at der altid vil være rent og pænt, og at der vil være orden i Sct. Peters regnskaber og notater."