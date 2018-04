Det lykkedes - Kramer fik kranerne op

Jens Kramer Mikkelsen trapper ned efter først som overborgmester, siden direktør at have gjort København større.

Det blæser altid. Hver gang man runder et hjørne, må man kortvarigt gispe efter vejret, og bekymre sig om håret, der - hvis man har noget - flagrer vildt hid og did.

Det kan være en udfordring at færdes i de vindtunneler, der opstår langs Københavns Havns nye etagebyggeri. Hyggeligt kan man ikke kalde det, men imponerende er det kommet til at se ud, efter at den ene bygning efter den anden er skudt i vejret med en hast, som var det filipenser i en teenagers plagede ansigt.

Kalvebod Brygge, Ørestad, Metroen, Islands Brygge, Teglholmen, Sluseholmen, Nordhavn. Mange mennesker har del og lod i den enorme forandring, København har gennemgået i de seneste årtier, men hvis udviklingen skal personificeres i én person, må det være Jens Kramer Mikkelsen.

Han blev valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokraterne i 1978, blev overborgmester i 1989, fratrådte i 2004 for at blive direktør i Ørestadsselskabet, det senere By og Havn. Og i sidste uge blev det meddelt, at den 66-årige Jens Kramer Mikkelsen til sommer forlader direktørposen som led i et generationsskift.