Den virk'li sjove går til musicalen

København: Der er roller, som hænger ved. Også selv om de ligger mange år tilbage, og selv om nye med tiden er kommet til.

Ditte Gråbøl er for mange synonym med tv-satireprogrammet fra 1990'erne "Den gode, den onde og den virk'li sjove". Den hostende læserbrevsskribent, der vrissede "Jeg synes, det er for dårligt", gav hende et folkeligt gennembrud. Sætningen blev ligefrem en talemåde.

Ditte Gråbøl, der fylder 60 år den 22. juni, er dog andet end satire. Senest har hun sammen med blandt andre Silas Holst og Robert Hansen medvirket i musicalen "Flashdance" i Musikhuset i Aarhus. Fra 5. juli sættes forestillingen op på Operaen i København.