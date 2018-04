Den socialdemokratiske komet

I 2000 blev Nick Hækkerup landets yngste borgmester. Det gjorde han godt, og siden har han haft flere ministerposter og er i dag udenrigsordfører i Socialdemokratiet.

Hvis man kan tale om politiske kometer, så må socialdemokraten Nick Hækkerup, der tirsdag den 3. april fylder 50 år, afgjort høre til denne kategori. I 2000 blev han borgmester i Hillerød og var på det tidspunkt landets yngste med den stillingsbetegnelse. Han førte en aktiv erhvervspolitik, som bl.a. fik en amerikansk biotek-gigant til at slå sig ned i kommunen, og han blev ved det følgende valg belønnet med et højt antal personlige stemmer. Han var også mand for utraditionelle initiativer og gav medarbejderne på rådhuset ret til at tage en middagslur, en powernap, som han selv havde erfaring for gav ny energi. I november 2007 blev han valgt til Folketinget og var i sin første periode en af hovedarkitekterne bag Socialdemokraternes skattepolitiske udspil, Fair Forandring. 2011-2013 var han forsvarsminister i Helle Thorning-Schmidts regering, handels- og Europaminister 2013-2014 og sundhedsminister 2014-2015. Da Socialdemokratiet begyndte at diskutere arvefølgen efter Thorning-Schmidt, blev Nick Hækkerup, der i en årrække har været næstformand i partiet, sammen med Nicolai Wammen og Mette Frederiksen set som oplagte kandidater. Det blev som bekendt den kvindelige kandidat, som trak det længste strå.

Blå bog Nick Hækkerup er ud af en af de få politiske familier i Danmark. Han er søn af fhv. skoleinspektør Irene Hækkerup og fhv. folketingsmedlem Klaus Hækkerup, som er søn af Grete og Per Hækkerup, som begge var folketingsmedlemmer. Nick Hækkerups bror Ole, som er gift med tidligere minister og folketingsmedlem Karen Hækkerup, har også siddet i Folketinget.

Cand.jur. fra Københavns Universitet 1994 og ph.d. 1998. Han var adjunkt på universitetet 1998-2000 og underviser nu i forfatningsret.

Har skrevet flere bøger om EU, som er hans speciale som jurist.

Borgmester i Hillerød 2000-2007. MF siden 2007. Forsvarsminister 2011-2013, handels- og Europaminister 2013-2014 og sundheds- og forebyggelsesminister 2014-2015. Gift med byplankonsulent Petra Charlotte Hækkerup og har børnene Fie (født 1994), Mille (født 1998), Emil (født 2003) og Malthe (født 2006). Familien bor i Hillerød.

Et par stenslag Nick Hækkerup betegnes som en kompetent og driftsikker minister, men han er ikke sluppet for et par stenslag på sin politiske vej. Han kritiserede i sin tid Thorning-Schmidts ønske om at ville sænke selskabsskatten - det kom til at ske, og den ellers så erhvervsvenlige politiker tabte et slag. Han kom også under beskydning, da han i Berlingske i 2013 kritiserede visse officerer i det danske forsvar. - Der er nogle oberst Hachel-typer, som kører deres egne politiske dagsordener. De er meget besværlige, meget snæversynede og er efter min bedste overbevisning bestemt ikke nogen gevinst for det danske forsvar, sagde han. Udtalelsen blev selvfølgelig kritiseret af politiske modstandere, og ikke mindst danske officerer blev lidt stramme i betrækket. Begge sager skulle efter sigende have været medvirkende til, at han blev en del af de ministerrokader, som Thorning-Schmidt gennemførte.