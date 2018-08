De vil have Ho Fåremarked tilbage som årets store fest

Ny underholdning med flere festtelte skal genoplive tidligere tider, hvor fåremarkedet var stedet, alle absolut skulle med til hvert år - fordi det var årets store fest.

Ho: Da fåremarkedet i Ho flyttede udenfor byen, tog det et dyk. Men siden Heidi Conradsen har overtaget forpagtningen, er tilbagegangen stoppet og de seneste fire år afløst af vækst. Det skal i år for alvor indløses i form af en ny underholdningsplan, der skal gøre Ho Fåremarked til hele områdets fest. - Når du snakker med lokale fra vores årgang, så husker de jo alle Ho Fåremarked som stedet, hvor alle tog ud for at holde fest. Det vil vi genskabe, både for unge og gamle, siger Michael Staalsen. Han er 44 år og har stået for mad og underholdning, siden Heidi Conradsen blev forpagter i 2012. I år har han taget Jesper Steensbeck med på opgaven, og det er de to, der sammen har fundet på den ny underholdningsplan. - Den store forskel er, at der ikke bliver ét stort øltelt mere, siger Jesper Steensbeck.

Ho Fåremarked Ho Fåremarked slår dørene op fredag klokken 14.00 - og så er der fest til sidst på søndagen.



Michael Staalsen og Jesper Steensbeck har forpagtet underholdning og mad på markedet, der venter omkring 30.000 gæster.

Foto: John Randeris Før lå et stort øltelt ved markedets centrale Torv. Nu er her en stribe telte, med hver sin underholdning, og området har fået navnet Det festlige hjørne. Her med makkerparret Staalsen og Steensbeck i forgrunden. Foto: John Randeris

Flere underholdningstelte De senere år har der været forsøg med både striptease og drag queen i ølteltet, men i år kommer der helt nye boller på suppen. - Der bliver flere telte, siger Michael Staalsen og fortsætter: - Vi får et Bikertelt, som motorcykelklubben Escorpion fra Esbjerg skal stå for, et Gin & Rom telt, som dem, der har Slik for voksne i Esbjerg står for, og et Madtelt, som Horne Kro står for. Han og Jesper Steensbeck tager sig selv af Diskoteksteltet og Kro-teltet. Det sidste er stedet, hvor musikere, der altid har spillet ved fåremarkedet, holder til. - Jesper og Rastapladsen spillede herude sidste år, og bagefter bad jeg dem om at komme med gode ideer til, hvordan vi kunne forny underholdningen, siger Michael Staalsen.

Kompagnoner i underholdning Derefter gik han og Jesper Steensbeck i kompagniskab om opgaven, hvilket er kulminationen på et årelangt bekendtskab, der langsomt har bragt dem tættere sammen arbejdsmæssigt. Michael Staalsen er ambulanceredder i Ambulance Syd i Ribe-Bramming, men han bor i Oksbøl og har langsomt opbygget en karriere som festarrangør ved siden af jobbet. - Det begyndte med, at jeg kom til at købe en limousine for syv år siden, og begyndte at leje den ud til kørsel. Så blev jeg spurgt, om jeg kørte studenterkørsel, og købte en lastbil. Det næste blev en bus, og så begyndte jeg at lave partybus, hvor vi kørte bus med underholdning og drinks, siger han.