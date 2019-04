De gamle potter og lerkar er Nynnes nye fremtid

29-årige Nynne Sanderbo Martinusen, der er vokset op i Aarøsund, er ny museumsinspektør i Ehlers Samlingen. Hun glæder sig til at gøre den store samling mere skarp.

Haderslev: Når man træder ind gennem døren til Ehlers Samlingen i Slotsgade 20, så træder man ind i et overflødighedshorn af et skatkammer, der på én og samme tid forener en enestående bygningshistorie med en stor passion. Ehlers Samlingen indeholder Nordeuropas største lertøjssamling, og siden 1. marts har Nynne Sanderbo Martinusen stået i spidsen for det lille museum, som er en del af Historie Haderslev. - Det giver god mening, jeg ser en mission i at gøre samlingen kendt i hele Danmark og udlandet, siger 29-årige Nynne Sanderbo Martinusen, som er vokset op i Aarøsund og i den forløbne uge tog imod sæsonens første gæster i det gamle bindingsværkshus fra renæssancen.

Blå bog Nynne Sanderbo Martinusen er 29 år, stammer fra Aarøsund og er uddannet kunsthistoriker i 2016 fra Aarhus Universitet.Hun har tilvalgsfag i museologi og har under sine studier arbejdet fire år som omviser på Aros i Aarhus og to år som kunstfaglig assistent samme sted.



Efterfølgende har hun blandt andet arbejdet et år i et vikariat på Brundlund Slot i Aabenraa.



I sin fritid holder Nynne af at male.

Der er stort set ikke en plet, der ikke er anvendt til fade, krukker og andet lertøj i Ehlers Samlingen.

Ehlers samling Tusindvis af nipsenåle, lertøj fra hele Europa, keramik, porcelæn, dåser og en lille etnografisk samling er at se på museet, som Nynne har fået til opgave at føre ind i fremtiden. - Jeg har ingen idé om, hvor mange genstande her egentlig er, lyder det fra Nynne, som endnu langt fra er færdig med at sætte sig ind i de enkelte dele af den imponerende samling af potter, skår og krukker. Ehlers Samlingen er opkaldt efter Louis Ehlers, som var udlært håndværksmaler og havde gået på kunstakademiet. Han udviklede en altopslugende interesse for lertøj, som han delte med sin hustru, Margrete. Sammen rejste de landet rundt for at indsamle og studere historiske genstande, og i 1967 mundede deres studier ud i Ehlers store værk "Dansk Lertøj". Værket afholdt dog ikke parret i at fortsætte deres jagt. Helt frem til Margrete Ehlers død i 1979 samlede de, hvorefter den store samling blev overdraget til Haderslev Kommune. I 1983 blev den gjort tilgængelig for offentligheden i Slotsgade, hvor Louis Ehlers selv åndede og levede for samlingen indtil sin død i 1998.

Det er rigtig fint at være tilbage i Haderslev, synes Nynne Sanderbo Martinusen, der forlod Haderslev i 2010 for at studere kunsthistorie i Aarhus.

Bedre formidling Nynne Sanderbo Martinusen ser hele tiden et nyt nips eller en ny skål, når hun går rundt i de små rum i det gamle renæssancehus, som i sig selv er er et besøg værd. - Lige nu er samlingen bygget op efter landsdele, men det kommer vi nok til at lave om på, fordi det ikke nødvendigvis er sikkert, at en potte eller krukke stammer fra eksempelvis Nordsjælland. Den kan jo godt være fundet der, men ikke lavet der. Udstillingerne skal være skarpere, og det betyder, at nogle af genstandene vil blive taget ud. Det er en proces, der kommer til at foregå over de kommende år, forklarer hun. - Der er rigtig mange gode historier at fortælle, og også at formidle, men det kan også være svært at fortælle, fordi der er så meget, siger Nynne, der er klar med påskeaktiviteter for både børn og voksne. - Her handler det om at komme til at snakke sammen og få en dialog, og selvfølgelig får man så en påskehare, når man er færdig. Men jeg kunne godt tænke mig, at folk efterfølgende tænkte på sin kaffekop på en anden måde og spekulerer på, hvad det er man omgiver sig med - og derved også forstår hvilke tanker og kærlighed, der er lagt i eksempelvis koppen. Så bliver vores liv også så meget bedre.

Der er mange steder at gå på opdagelse i Ehlers Samlingen, der er som et skatkammer af små og store oplevelser.

Levende samling Vokset op i Aarøsund er Nynnes yndlingsgenstand et grønt fad med tang, muslingeskaller og krabber, der hænger i et af de mange rum på 1. sal. - Sådan ser det ud under vandet i Aarøsund, lyder det Nynne, der er rigtig glad for at være hjemme i Haderslev og for alvor tage fat. Fra sit skrivebord i kontoret, der engang var Ehlers hjem, har hun et fint udblik ud i gaden og har allerede fundet ud af, hvem der kommer og går fast i Slotsgade. Et lille gadespejl hjælper godt på vej. Hun håber, at se mange flere komme forbi og gå ind gennem porten til Ehlers Samlingen. For selv om Louis Ehlers er død, så er samlingen levende.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Nynne Sanderbo Martinusen har en mission. Hun vil gøre Ehlers Samlingen kendt i hele Danmark. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Nynne Sanderbo Martinusen er ny leder af Ehlersamlingen. Hun er opvokset i Haderslev. Foto: Hans Chr. Gabelgaard