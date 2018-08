København. Det er en del af fortællingen om Savage Rose, at bandet tidligt var tæt på at sætte pickuppen dybt ned i en stor international pladekontrakt.

Men deres ubøjelige politiske idealer bød dem at sige nej. Da prisen var at spille under Vietnamkrigen for amerikanske soldater og helt uspiselig for antikrigsbandet Savage Rose. For uhørt for den tid gav Savage Rose fra sin start i 1967 hurtigt genlyd internationalt med egenkomponeret musik. Brødrene Thomas og Anders Koppels musik fængede, og Annisettes vulkan af en stemme skød enhver kritiker af banen. Danmark havde fået en sangerinde, der i originalitet, kraft og personlighed ikke blev internationalt overgået eller lignede nogen anden. Med sit vilde hår, dybsorte blik, raspende vibrato og hippiedansende på bare fødder, der nu runder 70 år, er Annisette forblevet et "Wild Child". Det var ikke mindst hendes insisterende ægthed, der fastholdt tråden til publikum, da musikbranchen i 80'erne ellers fik nok af bandets politiske statements udsprunget af medlemskabet af det marxistisk-leninistisk parti DKP/ML I 80'erne optrådte Annisette og Savage Rose mest til arbejderkonflikter, antiapartheidsdemonstrationer og for slumstormere. Men de kørte på, og Annisette forblev om nogen symbolet på Savage Rose, ikke mindst da hendes livspartner gennem næsten 40 år, Thomas Koppel, helt uventet faldt død om ved klaveret i 2007. Mange troede, det blev enden på Savage Rose. Men Annisette flyttede til Danmark og samlede et nyt band suppleret med familiemedlemmer.