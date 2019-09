Danish Crown-exit: Legendarisk formand stopper i bestyrelse

Landmanden Peder Philipp har efter 23 års formandskab for Danish Crown Beef valgt at lade være med at genopstille til næste valg i bestyrelsen.

Ribe: Peder Philipp har siden 1996 stået i spidsen for Danish Crown Beef, men han har valgt ikke at stille op næste gang, der skal vælges en ny bestyrelse.

Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse, hvor Peder Phillipp udtaler:

- Jeg er lige blevet 67, så jeg synes, det er ret naturligt. Tingene skal stoppe på et tidspunkt, og jeg traf beslutningen efter sidste valg, at det her var den sidste periode, og den beslutning ville jeg gerne selv have lov at tage. Så nu passer jeg det til, der kommer en ny formand, og yngre kræfter kan tage over.

Peder Philipp udover de knap 23 års formandskab for Danish Crown Beef også været formand for de danske mælke- og oksekødsproducenter i Landbrug & Fødevarer Kvæg i 15 år. Den post forlod han i 2017.

Det er altså med Danish Crowns egne ord en sværvægter, der forlader formandsposten i slagterivirksomhedens kvægafdeling med mange års erfaring på området.

Han fortalte om sit beslutning på tirsdagens møde i Kreaturforum.