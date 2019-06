Janni Baslund Dam, centerchef i Broen Shopping, runder snart et skarpt hjørne. Hun mener, at alle gode kræfter i Esbjerg i fællesskab bør arbejde for at gøre byen og dens detailhandel attraktiv i kampen mod den voksende internethandel.

Esbjerg: I december 2016 tog Janni Baslund Dam sine to døtre, Sarah og Sofie, med på en køretur rundt om Esbjergs på daværende tidspunkt endnu ufærdige nye indkøbscenter Broen Shopping. Hun nærmest rystede af bare spænding. Hun var vild spændt. Og stolt. - Det er her mor, skal arbejde. Det er det her, mor skal stå i spidsen for, fik hun fortalt sine to døtre, som i dag er henholdsvis 17 og 19 år. I tre måneder havde Janni Baslund Dam holdt det hemmeligt for alle andre end sin mand, Jan Dam, at hun havde søgt en stilling som centerchef for Broen Shopping. I tre måneder havde hun været igennem et rekrutteringsforløb, hvor hun var blevet godt og grundigt målt og vejet. Senere i januar 2017 blev hun i offentligheden præsenteret som Broens nye og første centerchef, og cirka to og et halvt år senere er Janni Baslund Dam stadig i spidsen for centret, når hun onsdag er midtpunkt for en uformel reception på Café Vivaldi i anledning af sin 50-års fødselsdag. Janni Baslund Dam er født og opvokset i Esbjerg. Hun var blandt de yngste i en søskendeflok på syv, gik på handelsskolen og bortset fra et kortere ophold i Korsør, hvor hun tog en kontoruddannelse, har Esbjerg været hendes base og hjemby. Gennem årene har hun været beskæftiget med salgs- og marketing hos Vestmedia i Varde, JydskeVestkysten, Radio Victor, Reklamebureauet E20, og inden stillingen som centerchef i Broen, var hun i et par år i spidsen for Esbjerg Kommunes (Business Esbjerg) satsning på at tiltrække flere konferencer og erhvervsturister til Esbjerg under navnet Meet & More. I par år var hun også selvstændig med eget reklamebureau, JL Grafik i Torvegade, og det var herfra hun havnede på JV. På et tidspunkt planlagde Janni Baslund Dam nemlig at starte egen lokalavis op i Østerbyen, det kom imidlertid den nu afdøde, karismatiske salgsdirektør Børge Kristensen for øre, og han opfordrede hende i stedet til at søge jobbet på JV som juniorkonsulent.

Reception I anledning af centerchef Janni Baslund Dams 50 års fødselsdag fejres hun ved en uformel reception i Café Vivaldi i Broen Shopping.Receptionen, hvortil forretningsforbindelser, kolleger og venner er inviteret, finder sted onsdag den 19. juni fra klokken 14.00-17.00.

Første ansøgning Stillingen som kaptajn på Broen var rent faktisk den første stilling, hun selv opsøgte, da hun ringede til sin nuværende chef, Robert Andersen, TK Development, for at forhøre sig om den kommende stilling som centerchef. - På en måde har jeg altid været heldig at ramme ind i de spændende stillinger, lyder det beskedent fra 50 års fødselaren. Hun ser selv sin foreløbige karriere som et vildt eventyr, hvor hun har haft sine spidskompetencer indenfor kundekontakt, og hvor hun som frontløber og entreprenør gør en forskel for andres succes. Det er også derfor, hun befinder sig ganske godt i jobbet som chef for Broen. - Her er min opgave jo helt grundlæggende at skaffe flere kunder til centret og dets butikker, konstaterer hun og fremhæver, at det sådan set går ganske godt med shoppingcentret. - Man siger, at det normalt tager 4-5 år, før et center er helt oppe at køre, hvor det skal, men allerede nu går det meget godt her. Med biografens indtog i centret går det faktisk bedre end nogensinde, og vi kan se, at der kommer flere og flere mennesker i centret. Hun lægger ikke skjul på, at de gennemsnitligt 10 timer om dagen, samt arbejde i weekender, bæres oppe af et udfordrende og mangfoldigt job, hvis indhold rummer alt fra klager over parkeringsbøder til arrangering af events, afrapportering af økonomi til centrets ejere og møder med butikkerne. - Det er faktisk helt utrolig så mange aspekter, der er indeholdt i dette job. Det er spændende og alsidigt. Men jeg vil måske sige, at havde jeg haft det fulde kendskab til jobbet, som jeg har i dag, så havde jeg sikkert ikke turdet søge det, griner hun og fortsætter: - Men jeg har en eventyrlig vilje og vedholdenhed. Jeg har nok ry for at holde fast, indtil tingene lykkes. Blandt de nye tiltag, som hun har været med til at indføre i Broen Shopping, er centrets forholdsvis nye app til en kvart million kroner. Den giver kunderne nyttige informationer og en række fordele, som også snart vil rykke den fysiske butik og internethandel tættere sammen i Broen. Det er nødvendigt, anfører Janni Baslund Dam. For esbjergenserne handler nemlig ligesom andre også i stigende grad på nettet, og det presser detailhandlen i de fysiske butikker. - Jeg tror, det er meget vigtigt, at alle gode kræfter her i byen i fællesskab arbejder for at gøre byen og dens detailhandel attraktiv. Undersøgelser viser, at vi skal forvente, at moderne mennesker går mere ud i fremtiden, men vi får altså ikke en ingeniør, der arbejder nede på havnen til at flytte hertil, hvis vi ikke har en attraktiv midtby, siger Janni Baslund Dam. Når hun ikke bruger sin tid på Broen, bruger hun den på sin familie og familiens yorkshireterrier hjemme i bopælen i Hjerting. Janni Baslund Dams rigtige fødselsdag finder sted den 25. juni - i øvrigt den samme dag som den ældste af døtrene springer ud som student.