Bredahl kæmpede både i og uden for ringen

Sådan lød bokseren Johnny Bredahls rekordliste, da karrieren var forbi i 2004. Johnny Bredahl, der mandag 27. august fylder 50 år, nåede at blive både europamester og verdensmester undervejs. Da han var bedst, ophøjede han boksningen til kunst. Gang på gang udmanøvrerede han modstanderne med teknisk brillant boksning. Johnny Bredahl var som amatørbokser med til OL i Seoul i 1988, hvor han dog tabte sin første kamp. Umiddelbart efter tog han springet og blev professionel hos promoter Mogens Palle. Han blev europamester i bantamvægt i 1992, og samme år vandt han VM-titlen hos World Boxing Organisation, som dengang ikke blev regnet for et af de store bokseforbund. Efter nederlag i 1995 og 2000 i kampe om VM-titlen i et af de store forbund blev Johnny Bredahl som 33-årig endelig "rigtig" verdensmester, da han vandt World Boxing Associations VM-bælte.

Med i Robinson

Johnny Bredahl forsvarede sin titel tre gange, inden han indstillede sin karriere i 2004, men han vendte for en kort stund tilbage til ringen i 2006, da han vandt en ikke-titelkamp. Da karrieren var slut, kom Johnny Bredahl mest i søgelyset for ting, der foregik uden for bokseringen. I 2006 deltog han i tv-programmet "Robinson-ekspeditionen", og samme år i december blev han udsat for et uhyggeligt overfald på Strøget i København. Året efter udgav han bogen "Kampen", hvor han gjorde op med nogle af sine dæmoner, blandt andet et årelangt misbrug af hash - inklusiv de sidste fire-fem år af boksekarrieren. Han har senere også fortalt om et kokainmisbrug, som han er lykkedes med at komme ud af. Johnny Bredahl, som er lillebror til den tidligere bokser Jimmi Bredahl, er fraskilt og har tre børn - tvillingsøstrene Nanna og Sally samt sønnen Kristoffer. /ritzau/