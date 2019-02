Bad boy Bobby

København. Robert Barisford Brown har oplevet mere end de fleste - på godt og ondt.

Under kunstnernavnet Bobby Brown fejrede han i slutningen af 1980'erne og ind i 90'erne flere succeser som både sanger, danser og skuespiller. Tirsdag den 5. februar fylder den kontroversielle stjerne 50 år. Musikkarrieren startede den Boston-fødte Brown i 1978 i bandet "New Edition", men først da han i 1985 gik solo, tog karrieren for alvor fart. Trods store hit som "My Prerogative" og "Every Little Step" er Bobby Brown nok mest berømt for sit stormombruste ægteskab med den afdøde popdronning Whitney Houston. Houston og Brown var gift fra 1992 til 2007 og fik sammen datteren Bobbi Kristina Brown. Den berømte familie åbnede blandt andet deres hjem til tv-realityserien "Being Bobby Brown", der løb over 11 afsnit i 2005. Ægteskabet var dog præget af druk og vold, og parret blev skilt i 2007. Whitney Houston omkom i 2012 i et badekar efter at have indtaget stoffer og alkohol. Datteren Bobbi Kristina Brown døde i 2015 som 22-årig efter at have ligget i koma. Trods mistanke om det modsatte meldte politiet ud, at dødsfaldet ikke skyldtes indtagelse af stoffer. Bobby Brown har ud over den afdøde datter seks andre børn og har siden 2012 været gift med Alicia Etheredge-Brown.