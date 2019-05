Arbejdsmanden, politikeren og ildsjælen Svend Åge Voss er død

Svend Åge Voss, Skovhuse 11 på Kær halvø er død i en alder af 77 år.

Han blev ramt en af en hjerneblødning for seks år siden og blev langsomt mere og mere svækket.

Husmandsstedet på Skovhuse 11 er Svend Åge Voss' fødehjem. Forældrene Johan og Christine Marie byggede husmandsstedet i 1925. Gården var på seks hektar og udlagt fra Rønhave.

Svend Åge Voss er den sidste i en søskendeflok på 13 - to døde kort efter fødslen, så han nåede kun med nød og næppe at være uddannet korporal og soldat i Søgård, da han blev kaldt hjem for at drive gården videre. Forinden havde han mødt Maren til bal på Hotel Astoria i Aabenraa. De blev gift den 13. maj 1961 og fik børnene Finn, Jytte og Connie.

Ægteparret drev derefter det lille husmandssted samtidig med, at Svend Åge Voss kørte mælk til Sønderborg Andelsmejeri i Sønderborgs bymidte. Han havde 44 gårde fra Arnkilsøre til Sønderborg, og der skulle vel at mærke hentes mælk morgen og aften.

Efterhånden løb tiden fra de små husmandssteder, og familien Voss havde kun svin til sidst. Han fik arbejde på slagteriet først i Sundgade og derefter i Blans. Her lærte han sig selv at slagte svin. Netop på denne arbejdsplads tog det faglige engagement fat i ham. Siden fik han arbejde på JF-Fabriken, hvor han var i fem år.

Det aktive arbejdsliv sluttede han på kommunens materielgård (Ladegården), hvor han boltrede sig med sin tekniske snilde. Også her han tillidsmand, og det førte direkte til, at han kom i byrådet. Han var først suppleant, men kom ind på grund af et pludselig dødsfald i den socialdemokratiske gruppe. Han blev medlem af byrådet, hvor han sad i ti år frem til kommunesammenlægningen. Han var med i teknisk udvalg. I den forbindelse var han frontfigur for Fiskerihavnens Venner, der ville sikre erhvervsfiskernes plads i havnen.

Som medlem af Borgerforeningen foreslog Svend Åge Voss, at den i 1994 kunne flytte sine aktiviteter i stedet for at holde dyre møder på restauranter i Sønderborg. På det tidspunkt raslede medlemstallet ned til 35-40. stykker.

Det var epokegørende for Borgerforeningen. Havde foreningen ikke sagt ja tak, så havde der formentlig ikke været nogen Borgerforening i dag.

Ægteparret Voss var så generøse, at foreningen ikke skulle betale husleje. Der blev lavet en aftale om, at Borgerforeningen skulle købe husmandsstedet, og det blev effektueret den 1. januar 2012.

Siden er der sket utroligt meget på adressen Skovhuse 11, der er renoveret og bygget om så Kulturhuset - Skyttehuset står flot til de mange aktiviteter på stedet.

Svend Åge Voss har været med hele vejen. Indtil han blev ramt af sygdom, var han en kraftkarl og han sagde aldrig nej til en opgave. Han var altid den venlige og hjælpsomme mand. En rigtig hædersmand.