Anton fra 2. B sørger for sikker trafik

- Ja, hvad tror du selv, svarede en kæk og glad Anton fra Vitaskolen Bohr i Gjesing ved Esbjerg, da han blev spurgt, om han glædede sig til at indløse sin præmie. Foto: André Thorup

I konkurrencen 'Kør Sikkert' som politiet, de syd- og sønderjyske kommuner og Børneulykkesfonden stod bag, blev det 8-årige Anton fra Vitaskolen Bohr i Gjesing, der løb med sejren. Det gjorde den unge skribent ved at forfatte et brev i utvetydige vendinger til sin mor, om at hun skal være opmærksom, når hun sidder bag rattet.

Et gammelt mundheld siger, at man skal høre sandheden fra børn og fulde folk. Det første er der måske noget om, når det kommer til forældrenes dårlige vaner bag rattet. I en kampagne iværksat af de syd- og sønderjyske kommuner, Syd- og Sønderjyllands politi og Børneulykkesfonden, skulle 1. og 2.-klasses-eleverne fra skolerne i de syv kommuner skrive et brev til deres forældre og opfordre dem til at køre sikkert i trafikken. - Min mor kørte engang overfor rødt, fordi hun var fokuseret på telefonen, lyder det bramfrit fra vinderen, Anton, på forreste række, mens hans mor Karen smiler forlegent bagest i klasselokalet. På dette tidspunkt vidste 8-årige Anthon ikke, at hans brev var udtrukket som vinderen. - Er der nogle af jeres mødres, der kører overfor rødt? spørger Anton ud i klassen til anerkendende smil fra de voksne over den unge skribents engagement i den gode sag.

Kør Sikkert Kør Sikkert er en trafiksikkerhedskampagne iværksat af de syv kommuner i Syd- og Sønderjylland i samarbejde med Børneulykkesfonden og Syd- og Sønderjyllands politi

I brevskriverkonkurrencen var Anton den eneste vinder. I konkurrencen deltog 1. og 2. klasses-elever fra skolerne i de syv kommuner

På kampagnes hjemmeside www.kørnusikkert.dk kan man se en video, hvor flere af brevene bliver læst op for forældrene

Antons brev til sin mor, som blev udtrukket som vinderen af konkurrencen blandt eleverne fra 1. og 2. klasse i de syv syd- og sønderjyske kommuner. Foto: Esbjerg Kommune

Mor har droppet mobilen under kørslen Skruer man tiden tilbage til ens egen skoletid, kan man genkalde sig de nysgerrige blikke i lokalet, når folk udefra bankede på døren midt i timen. Til skue for hele 2. B på Vitaskolen Bohr trådte et par journalister, fotografer og et par repræsentanter fra kommunen ind med en stor chokoladekage. Den stjal den første opmærksomhed hos de spændte poder. Formand for Teknik- og Byggeudvalget i Esbjerg Søren Heide Heide Lambertsen (S) var en af gæsterne. Mens han står foran klassen og taler om telefonsnak under kørslen, udbryder Anton igen: - Min mor er stoppet med det der. Her havde vi vinderen af brevskriverkonkurrencen. Antons mor Karen lister op forrest i klassen samtidig med, at udvalgsformanden udråber ham som vinder af kør sikkert-konkurrencen og overrækker ham præmien - et gavekort på 4.000 kroner til en miniferie i Lalandia. - Må jeg tage med dig?, spurgte Antons mor.

- Du må gerne tage en ven med, lød det friskt fra en af Antons klassekammerater. Dog valgte Anton at tage sin mor med, som regner med at bruge gavekortet til Lalandia i påsken. Foto: André Thorup

Brevskriverne solgte budskabet På kampagnens hjemmeside bliver man mødt af en video, der bruger det stærkeste virkemiddel af dem alle. Børnene. I fuld koncentration læser en række børn deres brev op foran deres forældre. I et splitsekund rammer den dårlige samvittighed, og de tager budskabet til sig med kram og tårer. Antons mor blev også rørt, da hun læste sønnens brev. - Da jeg så brevet, blev jeg glad og fik tårer i øjnene. Det gik lige i hjertet og ramte et blødt punkt. Det er ikke sket så tit, at jeg har talt i telefon under kørslen, men efter kampagnen og brevet er jeg blevet meget opmærksom på det, fortæller Karen Høgh Christiansen. Formand for Teknik- og Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen glæder sig over, at de unge brevskrivere er kommet igennem med budskabet. - Børnene er ofte med forældrene i bilen og kan se, hvis deres forældre er uopmærksomme. Derfor brænder deres budskab igennem.