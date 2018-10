København. Det kom som en overraskelse for mange, da journalist Anna Libak i sommer bekendtgjorde, at hun stiller op som kandidat for Venstre til næste folketingsvalg.

Men for dem, der kender hende, var overraskelsen måske ikke så stor. Det er langt fra første gang, at hun lader sin livsbane slå et uventet sving.Anna Libak, der fylder 50 år 6. oktober, er cand.mag. i russisk og statskundskab. Dertil sprogofficer i russisk, men i stedet for at bruge sine uddannelser i forsvaret eller i universitetsverdenen gik hun medievejen.Først som journalist på Information og siden 1999 som Berlingskes korrespondent i Moskva og efterfølgende udlandsredaktør.Sammen med sin mand, Christian Dons Christensen, boede hun fire år i den russiske hovedstad. Mens hun holdt læserne opdateret, var han Danmarks ambassadør.Den store viden om Rusland har gjort hende til en eftertragtet gæst på blandt andet DR2. Senest i programmet "Veninder i Putinland", hvor hun forsøger at forsone sig med eksveninden Marie Krarup fra Dansk Folkeparti. De to ser vidt forskelligt på Rusland, og især siden krigen brød ud i Ukraine i 2014, har deres tidligere ellers så varme forhold været anspændt. Det kunne den fælles rejse ikke ændre på.I maj 2017 forlod Anna Libak Berlingske i utilfredshed med, at hun ikke længere skulle være medlem af chefredaktionen. I tiden efter var hun tilknyttet DR med programmet "Sidste nyt fra Østfronten" om udviklingen i Rusland, Nordkorea og Kina.Anna Libak er forfatter til flere bøger, dette efterår debatbogen "Forstå populismen". I 2010 udgav hun digtsamlingen "Poesi for Papfamilier", om hvilken forfatteren Johannes Møllehave skrev: "Børn, der elsker Halfdan kommer også til at li' Bak."Selv har hun for nylig i et interview med Femina fortalt om sin barndom i det sociale boligbyggeri Urbanplanen på Amager. - Man kan roligt sige, at jeg fra en tidlig alder har været en fighter, sagde hun med henvisning til forældrenes voldsomme skilsmisse. /ritzau/