Agnete Nørskov Nielsen har taget en master i IT

Aabenraa: En afsluttende opgave skrevet ved Aalborg Universitet om, hvordan man kan bruge data til at beregne sandsynligheden for om en kunde skifter bank har gjort Agnete Nørskov Nielsen, Aabenraa, til Master i IT. Agnete Nørskov Nielsen er udvikler i Data Science i Sydbank og har netop fuldført uddannelsen på linjen i softwarekonstruktion. Uddannelsen udbydes af It-vest samarbejdet mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Agnete Nørskov Nielsen har sammensat sin uddannelse af fag inden for produktdesign, Big Data, udvikling af databaser og Business Intelligence.