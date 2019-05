90 år: Henry Christensen

Henry Christensen, Sølstedgårdparken 54, Løgumkloster, fylder tirsdag 21. maj 90 år.

Født i Gøttrup Mark i Hanherred, ved Limfjorden, hvor han voksede op hos sine forældre, som havde et lille landbrug.

Som ung gik han i lære som gartner, hvor en del af læretiden foregik hos Gartner Andersen i Nors i Thy, her mødte han en af døtrene, som han senere blev forlovet med. Efter endt uddannelse skulle værnepligten aftjenes, det blev den på Koporalskole på kasernen i Sønderborg.

I 1953 blev han gift med Dagny, og så gik turen til Sønderborg igen, nærmere betegnet drengehjemmet i Ragebøl som blandt andet var gartneri. Her arbejdede han til foråret 1954, hvor den første af i alt fire børn blev født. Senere gik rejsen til Sjælland, hvor han blev gartner på et gods i Sejerøbugten, nærmere betegnet Algistrup, her havde både ham og Dagny deres virke, han i haven og Dagny i hovedbygningen.

I 1958 købte de en nedlagt frugtplantage i Eskebjerg. En del af frugttræerne blev fældet, og med masser af hårdt arbejde forvandlede de, et vildnis til et frilandsgartneri.

Gartneriet gav ikke helt til dagen og vejen, så derfor tog Henry Christensen et job som kirkesanger i tre kirker, i 1982 solgte de gartneriet og flyttede til Løgumkloster, hvor han blev ansat som kirkegårdsleder, Dagny fik også job på kirkegården, hvor de begge arbejdende indtil de gik på pension.

De boede først på Kalhavevej, men flyttede senere til Sølstedgårdparken. Her kunne de nyde deres otium. Dagny døde i 1982.

Henrys store fritidsinteresser har været bøger, musik, tegning, planter og rejser er det også blevet til. Han er aktiv på Center Royal, hvor han blandt andet spiller billard.

I havestuen spirer det over alt, der bliver også ynglet på kanariefugle, bilen får også af og til en køretur, og han er ikke bleg for selv at tage turen helt til Holbæk for at besøge familien. Han får af og til besøg af børn, børnebørn og oldebørn, som bor i Kolding, Holbæk, Højer, Løgumkloster og Skærbæk.

Han er en flittig kirkegænger, og har været en del af fællesskabet omkring aftensang i kirken.

Fødselsdagen fejres sammen med nærmeste familie.