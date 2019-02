8-årige Karl fra Esbjerg fik blomster af præsidenten fra Litauen

Karl Steffensen fra Esbjerg modtog blomster på vegne af landsbyen Alsedziai, da Litauen fejrede sin 101-års-uafhængighedsdag. Det var landets præsident, Dalia Grybauskait?, der overrakte blomsterne til otte-årige Karl Steffensen. Foto: The office of the Presidnet of Lithuania/ photographer Robertas Da?kus