- Det er fint - for at sige det på sønderjysk. Det er jeg stolt af - og jeg er utrolig glad for, at Lars kører det videre i samme ånd og med de samme værdier, siger Finn Jørgensen.

- Ved du hvad? Når man har haft et firma, siden man var 21 år gammel, så er det ens hobby. Jeg har brugt min tid her - og det har jeg gjort med stor fornøjelse, siger Finn Jørgensen.

50 lærlinge

Det er sønnen Lars, der har den daglige ledelse:

- Min far har en anden måde at håndtere personalet på. Jeg er nok mere diplomatisk, siger Lars Jørgensen og så begynder både far og søn at grine.

- I gamle dage var der mere kæft, trit og retning, siger Finn Jørgensen.

I de 50 år, hvor han - indtil videre - har haft Aage Jørgensen har han også været med til at sørge for, at nye VVS'ere og kontorassistenter er blevet udlært.

- Jeg har regnet lidt op det - og det har vel været en om året, siger Finn Jørgensen.

En af de tidligere lærlige er hans søn, Lars.

- Han er udlært her. Jeg er også udlært hos min far, siger Finn Jørgensen.

Det var ellers ikke lige meningen, at Finn Jørgensen skulle have været VVS'er.

- Nu siger jeg noget, som jeg aldrig rigtig har fortalt, men jeg ville have været tømrer, siger han.

Den samme drøm havde Lars Jørgensen - så på et tidspunkt var det ikke sikkert, at den tredje generation ville være klar til at overtage.

- Men så startede han her som arbejdsdreng, inden han skulle i lære, siger Finn Jørgensen med et smil.

- Og så fandt jeg ud af, at det var meget sjovt - VVS-arbejde, siger Lars Jørgensen, der måtte ringe til det firma, hvor han skulle være startet i lære for at sige, at han ikke kom.