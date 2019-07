40 års jubilæum

Afdelingsleder Peder Gad, Brødr. Ewers A/S i Toftlund, har torsdag 1. august været ansat 40 år i korn- og foderstofbranchen i det sønderjyske midtland. Peder Gad blev 1. august 1979 ansat som handelselev ved det privatejede Sønderjyllands Korn i Skodborg, og han skiftede derefter til den store afdeling i Toftlund.

I forbindelse med salget af Sønderjyllands Korn til Korn og Foderstof Kompagniet (KFK) og siden i 2002 salget af en del af KFK, herunder afdelingen i Toftlund, til Brødr. Ewers A/S, fulgte Peder Gad med, og han har de sidste 17 år spillet en stor rolle i forbindelse med, at Brødr. Ewers A/S har udviklet afdelingen i Toftlund og er blevet en væsentlig spiller på markedet for blandt andet kvægfoder i Sønderjylland.

Peder Gad har gennem årene beskæftiget sig med ekspedition, disponering, salg og køb af grovvarer, og han er på arbejdspladsen kendt som en vellidt kollega og medarbejder med et godt humør. Peder Gad bor i Toftlund og er en del af lokalsamfundet blandt andet som medlem af bestyrelsen for STUK, studenterkurset og kostskolen i byen.