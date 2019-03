40 år Kirsten von Wildenradt

Kirsten von Wildenradt, der er partner i kommunikationsbureauet Kalb i Løgumkloster, fylder 40 år tirsdag 5. marts.

Både humøret og tempoet er højt hos Kirsten von Wildenradt. Lige meget hvad hun kaster sig over, så kan ingen omkring hende undgå at blive revet med af hendes smittende energi og glæde.

Digital udvikling er et af Kirsten von Wildenradts fokusområder i kommunikationsbureauet Kalb, og sådan har det faktisk været, siden hun begyndte i 2007.

Her var hun netop flyttet tilbage til Tønder efter blandt andet at have boet og studeret i København og Aarhus.

Kirsten von Wildenradt er uddannet cand.ling.merc. i virksomhedskommunikation med speciale i strategisk kommunikation og PR. Kombinationen af det, et smittende engagement og hendes naturlige lederegenskaber, gjorde, at hun udfyldte rollen som partner i Kalb, længe inden hun i 2014 officielt fik andel i bureauet.

Kirsten er også privat dybt engageret i sit lokalområde. Udover det frivillige arbejde i sponsorudvalget for Tønder Festival, var hun en af de bærende kræfter bag Støtteforeningen for Marieskolen, som hun også i en periode var formand for. Og så bruger hun sine weekender i lokale haller og sportsanlæg, hvor hun er den entusiastiske og heppende mor til datterens gymnastikopvisninger og sønnens fodboldkampe.

Den runde dag fejres med familien på dagen, og i april venter en damefest - sammen med kolleger og venner.