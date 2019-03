30 år med massage: Peter vil lære nyt hver dag

Det er 30 år siden, at Peter Rasmussen startede som massør. I mange år var det en bibeskæftigelse. Siden 2017 har han været massør på fuld tid - og har også kastet sig over akupunktur.

- Vi gik fra at det var fodbold på motionsniveau til at det var på eliteniveau, fortæller han.

- Det er vanskeligt at forstå, at der er gået så mange år, siger Peter Rasmussen.

Han startede i sin tid med at skrive om sport for Vestkysten.

Tankegangen

Med 30 års erfaring som massør, så har Peter Rasmussen gjort sig mange tanker om den måde sundhedsvæsenet fungerer på.

- Folk kan godt have det dårligt, uden at de har en diagnose. Det ville jeg ønske at der var flere læger og sundhedsfagligt personale, som sagde til patienterne. Det kan være, at de er bekymrede eller at de sover dårligt om natten, siger Peter Rasmussen, der altid har været klar til at lære nyt og også kaste sig over nogle af de tilfælde, hvor man på forhånd kan have lyst til at give op.

I stedet har han valgt at fokusere på at massagen kan hjælpe, men at det skal ske i små ryk, så kroppen også kan følge med.

I sin klinik kommer er folk med en lang række forskellige problemer.

- Det er godt at der også er et sted, hvor man kan gå hen, når man har en tilstand, siger han og fortsætter:

- Her kan folk få en forståelse for af sig selv. De bliver fandeme glade, når de finder ud af, at de hverken er sindsyge eller hypokondere.