Susanne Johansen har den 18. april 25 års jubilæum hos Primo Danmark A/S.

Susanne startede på nathold, med ekstrudering af bløde pudetætninger til køleskabe og frysere. Senere fortsatte hun over i svejseafdelingen, med svejsning af samme profiler. Efter tre år kom Susanne på daghold, hvor hun fortsatte med svejsning af rammer til køleskabsbranchen. Yderligere fik hun lært at svejse engangspakninger til DNP, pakninger som blev anvendt til støbning af Info skærme. Pakningerne blev svejset i et rent rums miljø, da de skulle være fri for snavs og støv. Efter otte år vender Susanne tilbage til natholdet i svejseafdelingen. Men lidt efter vender hun tilbage til ekstrudering. I 2009 vælger hun at gå i lære som Plastmager. Den 30. oktober 2011 står hun færdig uddannet med et svendebrev i hånden. Susanne har efterfølgende været tilknyttet i flere forskellige afdelinger med ekstrudering.

Vi kender Susanne som en dygtig og pligtopfyldende kollega, som ikke er bange for nye udfordringer. Ligeledes er Susanne meget omhyggelig med sit arbejde, og sætter en stor ære i at tingene er i orden.

I fritiden er det hus, hjem og haven der optager hende. Familien, børn og barnebarn, er også noget Susanne ynder. Ligeledes at strikke, hækle, samt læse en god bog.

Vi vil gerne fra Primo Danmark A/S, sige dig tusinde tak for indsatsen i de første 25 år, og samtidig ønske dig hjertelig tillykke med dit jubilæum.

Dagen fejres med en intern reception fredag den 12. april kl. 13.00 på Primo.