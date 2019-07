25 års jubilæum: Dan Nielsen

Dan Nielsen, Ved Marsken 4, Tønder, har torsdag 1. august været ansat 25 år ved Brødrene Hartmann A/S i Tønder.

Dan Nielsen startede oprindeligt den 27. december 1991 hos Brødrene Hartmann A/S i Tønder som arbejdsmand i fabrikkens rep. og vedligeholdsafdeling. I 1994 kom Dan Nielsen i lære på fabrikken som maskinarbejder, og han kunne i 1997 afslutte sin læretid. Herefter forlod han i en kortere periode fabrikken for at aftjene sin værnepligt, og han vendte efter endt værnepligt tilbage til fabrikken i Tønder, hvor han i dag er ansat som reparatør i vedligeholdsafdelingen.

Dan er en del af det interne beredskab hos Brødrene Hartmann A/S. Ligeledes er Dan Nielsen brandmand i Tønder frivillige brandvæsen, og han er tilmed også leder for Tønders ungdomsbrandværn.

Jubilaren fejres ved et internt arrangement i firmaet.