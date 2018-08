Storkefamilien i Smedager, der ligger mellem Øster Højst og Bolderslev, har forladt reden for i år.

SMEDAGER: Siden april er der dagligt blevet fuldt med i livet hos storkefamilien i Smedager. Deres liv har været kameraovervåget, og derfor kan man nu konstatere, at sæsonen for storke er forbi for i år.

Storkeparret har tre storkeunger forlod tirsdag deres hjem i Smedager, og man formoder, at den bevingede familie er draget mod syd.

Det er dog ikke kun i Sønderjylland storkene er taget afsted for i år. Større storkeflokke af skånske storke flyver i disse dage over Sjælland med kurs mod det sydlige verdenshjørne.

Ifølge storkene.dk overvintrer storken typisk i de sydlige dele af Afrika og på den iberiske halvø. Selvom man populært taler om, at mange fugle drager mod syd, når vinterhalvåret truer, så har storken typisk en lettere vestlig eller østlig kurs, inden den retter næbet mod sin endelige destination.

I Ribe har man i en årrække været kendt for byens storkerede, som findes ovenpå byens gamle rådhus, der jævnligt får storkebesøg inden for storkesæsonen.