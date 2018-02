Vorbasse og Hejnsvig slår seniorfodbolden sammen

Fodboldspillerne fra Vorbasse rykkede i efteråret 2017 ud af serie 3 - blandt andet efter at have fået klø af Billund. Fra i år stiller Vorbasse Boldklub fælles hold med naboerne fra Hejnsvig IF. Arkivfoto: Keld Stampe.

Hejnsvig IF og Vorbasse Boldklub har i mange år arbejdet sammen om ungdomsfodbold. Det samarbejde bliver nu udvidet, så klubberne fra i år stiller fælles seniorhold.

Vorbasse/Hejnsvig: Efter i mange år at have været lokalrivaler skal fodboldspillerne i Vorbasse og Hejnsvig nu vænne sig til at spille på hold sammen. Fodboldklubberne i de to byer har allerede i flere år arbejdet sammen og stillet fælles hold i ungdomsrækkerne, og i år hopper seniorafdelingerne med på vognen. Når forårssæsonen bliver skudt i gang, stiller de to klubber op med et fælles hold. - Det bliver sværere og sværere at opretholde seniorfodbold i lokalsamfundene. Så vi mente, det var en god mulighed at samarbejde nu for at sikre seniorfodbolden i fremtiden. Ellers kan vi frygte, at nogle af vores spillere ender i Vejen, og at dem fra Hejnsvig ender i Billund eller Grindsted, og så vil der over tid ikke være seniorfodbold i Vorbasse og Hejnsvig, fortæller Torben Due, som er formand for Vorbasse Boldklub.

Der er dog ikke planer om, at de to foreninger i de to byer bliver fusioneret.

To hold i serie 4 I 2017 har Hejnsvig IF haft to hold med i DBU Jyllands turnering, mens Vorbasse Boldklub har haft et enkelt. I Hejnsvig har det i perioder knebet med at finde tilstrækkeligt med spillere til de to hold, mens de i Vorbasse har været så mange, at det hver gang har været nødvendigt, at nogle af dem måtte sidde over. Derfor er håbet, at antallet af spillere samlet vil være passende til de tre hold, som i dette forår er tilmeldt. Vorbasse Boldklub spillede i sidste sæson i serie 3, men rykkede ned. Dermed starter det nye holdsamarbejde med to hold i serie 4. - Så skulle man komme til at spille på andetholdet, spiller man ikke på lavere niveau end førsteholdet. I hvert fald ikke i det første halve år, konstaterer Carsten Strandhave, der som repræsentant for Hejnsvig IF har været med til at få samarbejdet op at køre.