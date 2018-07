Michael Jørgensen tager til VM i guldform

- Forberedelserne har været gode, og formen er god. Top fem er et realistisk resultat, og top tre er det optimistiske bud. Jeg har fået bygget en helt ny cykel, som gerne skulle passe godt til ruten, så den skal have sin dåb dernede, siger Michael Jørgensen, via pressemeddelelsen.

Her satser håndcykelrytteren på at forbedre sidste års VM-resultater, en sjetteplads i linjeløbet og en placering dårligere på enkeltstarten, når det i denne uge går løs i Italien. Danskeren har været godt kørende hele året, hvor han blandt andet genvandt DM-guldet tidligere på sommeren. Nu skal formen toppe, lyder det i en pressemeddelelse fra Parasport Danmark.

Michael Jørgensen er 39-årig og fra Grindsted. Han er rygmarvsskadet efter en motocrossulykke. Han er forsvarende DM-vinder, efter at han vandt guld under DM Ugen tidligere på sommeren i Guldborgsund. Michael Jørgensen vandt også DM sidste sommer på hjemmebane i Grindsted. Han har tidligere deltaget ved VM og OL i paracykling. Flere end 400 atleter fra 46 lande deltager i VM i paracykling i weekenden.

Flad rute

VM køres på en 13,9 km lang rundstrækning omkring Maniago og er forholdsvis flad pånær en enkelt stigning. På enkeltstarten køres én omgang, mens landevejsløbet køres over fem omgange og ca. 68 km.

Kim Klüver Christiansen (Løsning) og Lykke Kofoed (Aarhus) er også til start. Ruten ligger fint til danskerne, vurderer landstræner i paracykling Jesper Hvalsøe.

- Jeg regner med, at vi har gode kort på hånden for at lave nogle pæne resultater hernede. Stigningerne på ruten bør i sig selv ikke give os de store problemer, men vil selvfølgelig være en udfordring for de tungeste ryttertyper. Varmen kan blive hård, men den er vi jo efterhånden godt vant til i Danmark, siger Jesper Hvalsøe i pressemeddelelsen.