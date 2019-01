Højgaard-brødrene bliver professionelle golfspillere

17-årige Rasmus Højgaard og Nicolai Højgaard fra Gyttegård Golfklub har taget et stort spring. De vil i februar debutere som professionelle golfspillere.

Gyttegård: Lokalområdets to største sportstalenter, tvillingerne Rasmus Højgaard og Nicolai Højgaard, har nået endnu en milepæl i deres golfkarriere. De kan nu begge skrive "professionel golfspiller" på deres cv og skal fremover leve af at slå til den lille bold. I løbet af den seneste sæson har de to brødre fra Gyttegård Golfklub blandt andet vundet både EM- og VM-guld for drenge, mens de i herrerækken har vundet VM-guld og EM-bronze. For Nicolai Højgaard kulminerede sæsonen kort før nytår, da han af Danmarks Idrætsforbund, DIF, fik prisen "Årets Fund" og på den måde skrev sig ind i historiebøgerne side om side med folk som Nicklas Bendtner, Daniel Agger, Caroline Wozniacki og Harald Nielsen. - Vi har spillet et helt år på et fint niveau, og derfor har vi lyst til at tage det næste skridt, som er pro-rækkerne. Det kunne være sværere at tage den beslutning og også sværere at finde sponsorer, hvis vi havde haft en træls sæson i 2019, siger Rasmus Højgaard til golf.dk.

Jeg glæder mig helt sindssygt. Jeg glæder mig til at konkurrere, og man kommer måske til at føle, at det er et helt andet spil. Nu skal vi spille om penge, det bliver specielt. Jeg glæder mig til at træne hver dag og kun fokusere på golf. Nicolai Højgaard

Foto: Michael Svenningsen Sådan så Rasmus og Nicolai Højgaard ud, da de i sensommeren 2013 netop havde spillet sig på 3. divisionsholdet i Gyttegård Golfklub. Siden er både de og evnerne med golfkøllerne vokset betragteligt, og de bliver nu professionelle. Arkivfoto: Michael Svenningsen

Glæder sig sindssygt Tvillingerne har endnu ikke rundet 18 år - det sker først i løbet af foråret - men allerede om en lille måneds tid skal de debutere som professionelle golfspillere. Det kommer til at foregå den 12. februar på PGA Catalunya, som ligger et langt drive, som kendere af golf ville sige, nordøst for Barcelona. Det er noget, de to brødre ser meget frem til. - Jeg glæder mig helt sindssygt. Jeg glæder mig til at konkurrere, og man kommer måske til at føle, at det er et helt andet spil. Nu skal vi spille om penge, det bliver specielt. Jeg glæder mig til at træne hver dag og kun fokusere på golf, siger Nicolai Højgaard.

Hyldest i Gyttegård Golfklub Brødrene blev så sent som i den netop overståede weekend hyldet lokalt i Gyttegård Golfklub efter den sejr i hold-VM for amatører, som de var med til at vinde tilbage i september. Det resultat blev af klubbens formand betegnet som det største nogensinde, men med overgangen til de professionelles rækker kommer Højgaard-brødrene for alvor til at dyste mod de store drenge.