Højgaard-brødre hyldet hos Gyttegård Golfklub

Der var kage, kaffe, taler og en stor pokal, da Gyttegård Golfklub fejrede sejren ved hold-VM.

Billund: Lørdag eftermiddag var den røde løber rullet ud ved Gyttegård Golfklub, og der var mødt talstærkt op med mennesker. Alle sammen med det formål at hylde de to brødre Rasmus og Nicolai Højgaard samt John Axelsen på bedste manér for deres præstation til hold-VM i golf for amatører i september sidste år. Med sig havde de det store og imponerende VM-trofæ, et trofæ, der ivrigt blev beskuet og fotograferet af de fremmødte. - Det betyder virkelig meget for os, at der er så mange mennesker, der er kommet her i dag, sagde Nicolai Højgaard. Rasmus og Nicolai Højgaard har været hjemme siden november måned, men i uge 3 går det løs med træningslejr i Abu Dhabi, og til februar venter endnu en turnering i Spanien. Hvad deres videre fremtidsplaner kommer til at byde, er dog stadig uvist. - Det er endnu ikke sikkert, hvad planerne bliver. Der er flere ting, der lige skal gå op i en højere enhed, sagde Rasmus Højgaard.

Op ad den røde løber gik det med pokalen, som de to brødre har vundet sammen med John Axelsen til hold-VM for amatører. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Tale ved borgmesteren Under arrangementet var der blandt andet taler af formanden for Gyttegård Golfklub Hans Bennetzen og borgmester Ib Kristensen. - Som Borgmester glæder jeg mig hver gang Gyttegård eller Billund Kommune bliver nævnt i en sammenhæng med jer, sagde Ib Kristensen, og overrakte hver af de unge mænd en gave fra kommunen - en Kaj Bøjesen flodhest. Hans Bennetzen var også en stolt formand for Gyttegård Golfklub. - Det her er det største for klubben. Jeg tvivler på, vi kommer til at opleve noget lignende igen, sagde Hans Bennetzen.

Borgmester Ib Kristensen overrakte dem alle tre en gave fra kommunen. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Hyldet af familien Familien, bestående af mor, far og storebror var også troppet op for at hylde de tre golfspillere. - Selvom Nicolai og Rasmus har flere flotte resultater bag sig, så bliver man aldrig vant til sådan hyldest, sagde Ole Højgaard, der er brødrenes far, som selv spiller golf og har fulgt Nicolai og Rasmus, siden de som 6-årige begyndte at spille. Arrangementet varede cirka en time, og i den time var det ikke længe de tre herrer kunne stå, uden der skulle ønskes tillykke eller tages fotos. Men det var heller ikke længe de unge golfspillere kunne blive på egnen. De skulle nemlig videre til Herning for at overvære Sportsgalla 2018, hvor særligt deres landsholdstræner, Thomas Larsson, der også deltog i arrangementet, har noget at se frem til. Han er nemlig nomineret til prisen for årets talentudvikler.

Folk stod spændte og ventede på, at vinderen af VM skulle dukke op. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Traditionen tro skulle de fremmødte børn fotograferes med vinderne. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Der var trængt oppe under taget på Gyttegård Golfklub. Foto: Kristina V. Skjoldborg