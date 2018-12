Håndboldtræner godkender første halvsæson i 2. division

Grindsted: Med en sejr i weekenden på hjemmebane over Fredericia er halvdelen af sæsonen for Billund Kommunes bedste håndboldhold nu overstået.

Efter søndagens kamp har Grindsted GIF 2. divisionsherrerne nu mødt alle hold i rækken en gang, og udbyttet har været fem sejre, én uafgjort og fire nederlag, hvilket giver en øjeblikkelig 5. plads ud af 11 i rækken. Det er tilfredsstillende, lyder det fra træner Flemming Pedersen:

- Kampene har vist, at vi kan matche alle hold i rækken, og selvom der nok er blevet smidt to point for meget, har resultaterne været godkendte. Udekampene mod alle topholdene er nu overstået, og det er derfor med stor optimisme, at vi tager hul på den næste halvdel af sæsonen, lyder det fra Flemming Pedersen i en pressemeddelelse.