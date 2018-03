Grindsteds bedste bokser går efter det nordiske mesterskab

I midten af april får syv Grindsted-boksere chancen for at bokse under noget uvante himmelstrøg. Lørdag den 14. april skal de syv Grindsted-boksere nemlig i aktion ved et stævne i Dublin i Irland. Det sker i forbindelse med, at den lokale klub i Irland markerer sit jubilæum. De syv Grindsted-boksere skal i aktion mod syv lokale irere.

Måtte droppe JM

Nikki Møller Nielsen vandt i november det danske mesterskab, og han havde sat næsen op efter, at han i januar skulle snuppe det jyske mesterskab. Den titel måtte han dog til slut droppe at gå efter.

- Han fik influenza, som gjorde, at han ikke kom med til de jyske mesterskaber. Det havde han i over 14 dage, og det gik først over lige efter, JM var overstået. Han var storfavorit til at vinde JM, og han var ærgerlig over, at han ikke kunne bokse, men det kunne han ikke. Han var syg, at det slet ikke kunne betale sig at tro, at han kunne stille op, siger Jørgen Hede Jensen, som til gengæld kan glæde sig over, at Nikki Møller Nielsen inden for de seneste måneder har besejret de to boksere, som endte med at stå over for hinanden i JM-finalen.

Så sent som i weekenden viste han desuden, at kampformen er i orden.

- Han boksede en kamp i lørdags i Aabenraa, hvor han vandt over en tjekke med omkring 100 kampe, siger Jørgen Hede Jensen.